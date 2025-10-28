グラビアアイドルの森脇梨々夏がこのほど、SPA!デジタル写真集「ピュアなだけじゃないボディ」（扶桑社）の発売を記念して誌面カットを公開した。 【写真】匂い立つような妖艶さ漂う表情で見つめられるとドギマギしちゃいます 透明感と色気が同居するピュアな美ボティ。ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集が完成した。ご尊顔ドアップの表紙から始まり、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数