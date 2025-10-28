俳優の北川景子とSnow Manと佐久間大介が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。この日はベロアのロングドレスでシックな衣装で登場した北川を、降壇時、佐久間が手を貸してエスコート。そのスマートな仕草に会場からは歓声が上がった。【集合ショット】お花がすごい⋯！満面の笑みを浮かべる渋谷龍太＆佐久間大介ら豪華出演陣今作は借金取りに追われながら東京へ逃げて