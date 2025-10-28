国連は28日、地球温暖化対策の枠組み「パリ協定」の参加国が提出した2035年までの温室効果ガスの排出削減目標（NDC）を分析した結果、19年比で17％の削減にとどまるとの見通しを発表した。11月にブラジルで開かれる国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）を控え、9月末までに提出した64カ国を対象にした。世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べ1.5度に抑えるパリ協定の目標達成には、35年時点で19年比60％減が必要