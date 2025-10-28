KLMオランダ航空は、コスト削減プログラム「Back on Track」の一環で、取締役を5人から4人に削減する。これにより取締役は、マージャン・リンテル社長兼CEO、バス・ブラウンス最高財務責任者（CFO）、マールテン・スティネン最高執行責任者（COO）、ミリアム・カートマン最高人事責任者（CHRO）の4人となる。人数削減に伴い、バリー・テル・ヴォルト最高エクスペリエンス責任者（CXO）が退社する。バリー・テル・ヴォルトCXOは、テ