女子プロレスのスターダムは27日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTER2025inKORAKUENOct」が行われた。ハイスピード選手権王者の星来芽依は挑戦者の月山和香を破り8度目の防衛に成功した。15分1本勝負と両者が丸め込んで、激しい攻防。5分すぎにはお互いが尻を蹴り合う。月山が投げっぱなしジャーマン、エルボー、ドロップキックと連続攻撃からの丸め込むも王者が意地でカウント2ではね返す。10分25秒、王者がチェックメ