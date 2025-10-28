岩手県大船渡市は28日、2月に発生した大規模山林火災の被害額が確定し、100億円を超えたと発表した。調査中だった森林の被害額が約59億4千万円と判明した。火災は2月26日に発生し、平成以降で国内最大となる約3370ヘクタールが延焼。市によると、被害は私有林が約44億5千万円、市有林が約14億3千万円、県有林が約6千万円だった。市は5〜10月、県などと協力し衛星画像データの解析や現地調査を実施。木の種類や樹齢で算出した
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. トランプ氏との外交「120点だ」
- 2. クマ被害か…民家敷地に男性の遺体 近くに犬の死骸も 岩手・一関市
- 3. クマに遭遇 防御姿勢で助かる
- 4. なか卯 床に使用済み食器を放置
- 5. 9歳から性虐待被害 孫も狙った父
- 6. 「女性の衣類に興奮、欲望が抑えられず」女子大学生のハーフパンツに体液かけ画像投稿か津田塾大元職員（43）再逮捕
- 7. 少年4人 面識ない高校生に暴行か
- 8. マック「紙ストロー撤廃」に困惑
- 9. 緊急銃猟で駆除 なんで殺すんだ
- 10. 救急中の隙に 救急車を盗んだか
- 1. 陛下にポンポン「気安く触んな」
- 2. トランプ氏から「温かいお言葉」
- 3. 高市首相 トランプ氏と2SHOT
- 4. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
- 5. 高市氏 トランプ氏を「推薦」か
- 6. トランプ氏 高市首相に「勝者」
- 7. 高市首相「日米同盟を高みに」
- 8. たちあがれ日本、『結党宣言』から何を読むか【山崎元コラム】
- 9. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
- 10. 万博飲食店に疑惑 元従業員告白
- 1. VIVANT続編 キャスト変更に騒然
- 2. 巨人 桑田真澄2軍監督が電撃退団
- 3. 山本がブルペンへ 朗希「マジ?」
- 4. J3福島 練習場付近にクマが出没
- 5. 松坂大輔さんが報道ステーションで日本シリーズ第3戦を解説 柳町が決勝三塁打を打てた「理由」を鋭く分析
- 6. クロップ氏 前職復帰の可能性
- 7. 沖縄尚学 センバツ出場遠のいた
- 8. マスクなし新庄にネット「見た」
- 9. 大谷の足に異変? エ軍監督が説明
- 10. 大谷、HR後に妻へ指差しポーズか
- 1. LeSportsac スヌーピーコラボ
- 2. 味わってみたい☆ イケアで「スウェーデンスタイルのジャーサラダ」が限定販売
- 3. ミランダ・カー、カーラ、アレクサがパーティに出席。躍動的でモダンなステラ マッカートニー【16年スプリング】
- 4. オシャレさんのマストアイテム。コンバースで叶えるこなれ感のある春のカジュアルコーデ
- 5. ひとりでも安心！“コの字型カウンター”の正体とは？
- 6. 夏気分を盛り上げる♡「Afternoon Tea LIVING」からレモンモチーフの新作が登場！
- 7. 我慢しすぎ、自信がない…人づき合い「敏感度」をチェック
- 8. シンプル可愛い♡簡単お団子ヘアアレンジ♡
- 9. 前髪で印象チェンジ♡「アシメバング」が似合うボブヘアスタイル＆アレンジ集
- 10. サーティワン 人気ミントが復活
- 11. 大人デートで使える㊙️しまむら購入品❤️
- 12. 玉の輿目前だった美女の人生が、狂い始めた夜
- 13. 必ずチェック！絶対食べるべきハワイの定番グルメを11品
- 14. 「大失恋した彼を、見返したい」あざと可愛い26歳女の告白
- 15. おとめ座（8/23〜9/22生まれ）5月30日〜6月5日の運勢
- 16. 未読スルーする理由は？ 男女別の心理と対処法
- 17. 太って“自虐キャラ”だった過去 産後に20キロのダイエットに成功した女性の思考の変化
- 18. タリーズの紅茶スコーンがサクサクでハマる！ めちゃウマな食べ方も。
- 19. 耐え難い疎外感…子なし夫婦の親戚付き合い【DINKs漫画】
- 20. 大人買い待ったなしGU新作コスメ