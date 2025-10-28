消費生活センターなどに寄せられた「フリマ関連の相談件数」。2024年度は8644件で、10年前と比べると約9.4倍になっています。【赤外線カメラを通すと一目瞭然】偽物と本物の違い巧妙なニセモノが増える今、ニセモノは許さない！鑑定の最前線を取材しました。「見た目では、まったくわからない」最先端の機器で“偽物鑑定”山形純菜キャスター：フリマサイト「スニーカーダンク」鑑定部門 責任者の神義詞さんにお話を伺います