フリーアナウンサーの有働由美子が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式で脚本家の三谷幸喜氏とともに司会を担当。2026年にTBS系日曜劇場枠で放送される堺雅人主演の『VIVANT』続編に言及する場面があった。「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席した有働由美子東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのも