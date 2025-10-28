マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年10月13日〜10月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。○20代男性編1位は『キングダム』、第2位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&