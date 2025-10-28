パーソルキャリアが運営する調査機関『Job総研』は10月27日、「人事評価の結果に関するリアル」に関する調査結果を発表した。同調査は10月8日〜21日、全国の20〜50代の男女731人を対象に、インターネットで実施した。人事評価の結果と自己評価にギャップ人事評価の結果と自己評価にギャップについて尋ねたところ、63.8%が「とてもある」「ある」「どちらかといえばある」と回答した。年代別で見ると、「ある」と感じた割合は、20代