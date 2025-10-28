パーソルワークスイッチコンサルティングは10月23日、「業種別Work Switch Score(ワークスイッチスコア)調査2025」の結果を発表した。業種別Work Switch Score(ワークスイッチスコア)調査2025同調査は2025年3月21日〜25日、同社が独自に研究開発した“はたらくWell-being”（はたらく幸福度）向上につながる指標である「Work Switch Score（ワークスイッチスコア）」を用いて、日本全国の20〜69歳の就業中の1万人を対象に実施した