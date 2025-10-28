歌手でタレントのアグネス・チャンが27日、自身のインスタグラムを更新し、かつて歌手として活動していた姉アイリーンと写る2ショットを公開し、ファンから【写真】本当に70代!?アグネス・チャンと姉の2ショットアグネスは「姉と香港のお祭りに行って、楽しかったです。光るコップのドリンクが美味しかったです」とつづり、姉のアイリーンと写る2ショットを公開。アイリーンは70年代に香港で歌手として活動し、テレビドラマ