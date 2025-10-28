28日午後、北九州市の空き家の解体現場で手りゅう弾のようなものが見つかり、警察は不発弾の疑いがあるとして、爆発物を処理する部隊を出動させています。警察によりますと、28日午後2時半ごろ、北九州市八幡西区陣山で「解体工事中に手りゅう弾のようなものが出てきた」と、業者から110番通報がありました。警察は不発弾の疑いがあるとしていて、爆発物を処理する部隊が出動しています。自衛隊の出動も要請しているということです