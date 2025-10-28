「レディースＶＳルーキーズバトル」（２９日開幕、多摩川）西橋奈未（２９）＝福井・１１９期・Ａ１＝が話題のＧ１優勝機をゲットした。コンビを組む６３号機は、周年記念で菅章哉（徳島）がチルト３に跳ねて大外から豪快にまくった伸び型エンジンだ。「チルト３でペラもそのまま乗ってみた。やはり伸びる。ただ、スタートが分からないので。調整は考える」と悩んでいた。多摩川では通算４回優出し、２０２３年のプレミ