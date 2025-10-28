「レディースＶＳルーキーズバトル」（２９日開幕、多摩川）大注目の７３号機は勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝がまたしても引き当てた。２連対率トップでエース機として君臨しているが、奇しくも６月のＧ３・オールレディース・リップルカップでもコンビを組み、優勝戦では４カドから豪快にまくって優勝を飾っている。「乗りにくかったけど、力強さは感じた。前回乗った時は乗り心地が良くて伸びも良かった。ま