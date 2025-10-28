去就の決定が先延ばしになった角田。このチャンスを活かしたい(C)Getty ImagesF1ドライバーズタイトル争いは、前半戦まで勝利を積み上げていた、ランド・ノリスとオスカー・ピアストリのマクラーレン勢に加え、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが猛追を見せており、三つ巴の展開となっている。第20戦メキシコGPを制したノリスが357ポイントで首位、2位ピアストリが356ポイントで続き、フェルスタッペンが3位、321ポイント