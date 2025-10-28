モデル・タレントの鈴木奈々（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。「益若つばさちゃん家で横澤夏子さんとミキティさんと子供達と遊びました」と報告し、仲むつまじい4ショットを披露した。【写真】「素敵なメンバーですね」益若つばさ＆藤本美貴＆横澤夏子との仲良しプライベートショットを披露した鈴木奈々鈴木は続けて「つばさちゃんの誕生日をみんなで祝いました 子供達が良い子すぎて感動しました！『何かお手伝いす