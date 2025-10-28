神村学園高等部男子サッカー部3年の福島 和毅選手が、J1アビスパ福岡に加入することが内定しました。サッカーのJ1アビスパ福岡への加入が内定したのは、神村学園の福島 和毅選手です。福島選手は鹿児島市出身で身長162センチと小柄ながら、抜群のキープ力と視野の広さで攻撃を組み立てるミッドフィルダーです。年代別の日本代表経験もあり、2年前のかごしま国体では鹿児島代表の中心選手として活躍。