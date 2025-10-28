人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）「第六感」が働く日。直感に従えば運気挽回できるはず。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）思い通りにはいかない１日。でもひそかな理解者もいるので安心して。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）人