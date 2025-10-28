ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」が29日、開幕する。28日に前検日が行われた。驚異的な引きだ。勝浦真帆（29＝岡山）は、前回（6月1〜6日のG3オールレディース）に優勝したエース73号機を再度、引き当てた。スタート特訓を終えると「前回に乗った時は乗りやすくて伸びも良かった。力強さは感じたけど、乗りにくかったですね。プロペラの形が自分と近くなかったので、どう調整するか