◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは延長18回までもつれた激闘に勝利。最後はフレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランで勝利を飾りました。6時間半を超える歴史的死闘。ロバーツ監督は、「これはワールドシリーズ史上最高の試合の一つだ。感情的になる。僕は感情的に疲れ切っている。今夜遅くにまた試合があるなんて」と熱戦を振り返りました。続け