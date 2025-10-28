日本マクドナルドは、紙ストローの提供を終了すると発表しました。今後は、「ストローなしで飲めるフタ」が提供されます。2022年から提供が始まったマクドナルドの紙ストロー。「環境に優しい」などといった声もありますが、一部の人からは…「（紙ストローが）唇に触れる感じがちょっと不快というか」「おいしいです。最初のほうは変わんないですけど、徐々にふにゃっとなってくる」女性からは…「（紙ストローは）リップが結構つ