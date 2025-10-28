コンクリートやがれきに穴を開け、救助活動にあたります。 災害を想定し、合同訓練が行われました。 合同訓練には長崎、佐世保、佐賀の3つの消防局に所属する 国際消防救助隊の登録隊員など24人が参加しました。 「国際消防救助隊」は、海外での大規模災害に派遣され救助活動を行う部隊です。 訓練は、災害が発生しがれきの下に要救助者がいるという想定で行われ、 隊員たちは救助活動を妨げる「コンクリート」