フレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、中川智尋さんがRayに初登場！今回は、そんな中川さんに冬のファッション＆メイクや、お休みの日の過ごし方をインタビューしました。今をときめく美少女のちょっぴり意外な一面はファン必見です♡櫻坂46 中川智尋さんにクローズアップRay賞を受賞したIT GIRLが初登場！今年加入したばかりのフレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、Ray的推しの中川智尋さんに注目！透明感あふれるザ