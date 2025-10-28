【ソウル共同】日本人2人を含む159人が死亡したソウルの繁華街、梨泰院の雑踏事故から29日で3年となるのを前に、犠牲になった埼玉県出身の留学生、小槌杏さん＝当時（18）＝の両親が28日、ソウルで取材に応じた。母の佳子さん（51）は「3年たつけれど、今も『ただいま』と帰ってくるような思いで過ごしている」と話した。事故は、ハロウィーンを前に若者らで大混雑した幅約3メートルの坂道で大勢の人が折り重なるように倒れて