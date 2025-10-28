愛知県岩倉市は28日までに、家庭から出されるごみのうち、「燃やすごみ」の名称を2026年度から「燃やすしかないごみ」へ変更すると発表した。来月1〜30日に愛称を募集する。燃やせるごみの中に再利用可能な資源が多く含まれており、分別への意識を高める狙い。市によると、包装紙やコピー用紙、封筒など、資源として再利用できる「雑がみ」が多く混入している。可燃ごみの呼び方を変える自治体は相次いでおり、「分別頑張っ