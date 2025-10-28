アメリカのトランプ大統領が来日する中、金子国土交通大臣とアメリカのラトニック商務長官が日米の造船能力の強化に向けて協力する覚書に署名しました。金子国土交通大臣「造船所の近代化、建造能力の拡大、米国への投資促進、人材育成など、本覚書に基づく日米協力を着実に進め、日米両国の造船業の発展を実現してまいります」日米がきょう交わした造船能力の強化に向けた覚書では、造船や海事産業の開発について話し合う「日米造