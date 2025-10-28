安倍元総理銃撃事件。山上徹也被告の裁判が始まり、山上被告は「全て事実です」と起訴内容を認めました。裁判を前に、被告の母親がJNNの取材に応じ、複雑な心境を吐露しました。裁判長「名前は？」山上徹也 被告「山上徹也です」事件から3年あまりを経て、ようやく開かれた初公判。山上徹也被告（45）は白髪混じりの髪を後ろに結び出廷しました。2022年7月、近鉄・大和西大寺駅前でマイクを握る安倍晋三元総理（当時67）。参