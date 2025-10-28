「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）レゲエグループ・湘南乃風の若旦那が試合前、国歌を独唱した。ホームベース後方で「君が代」を歌い上げたが、虎党ミュージシャンらしく「間違えちゃいけないのに、（歌い出しが）ついつい『ろー』といきそうになっちゃって。『きー』なのに。六甲おろしと入り方が似てるんですよ。あぶねーと思いながら」と苦笑。「僕的には木浪選手に出てもらい