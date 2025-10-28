コンラッド東京のクリスマスケーキ＆スイーツが予約受付中です！ ひとあし先に、エレガントで洗練されたスイーツをいただきました。贅沢なケーキ＆スイーツは、きっとクリスマスの思い出に残るはず♡ おすすめケーキ3選をご紹介します。コンラッド東京の ❝エレガントで洗練された❞ クリスマススイーツ今年のクリスマススイーツは、ケーキ5種、ドッグ用ケーキ1種、焼き菓子3種の計9種類。家族全員で楽しめるドッ