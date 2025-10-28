「東京ドラマアウォード2025」の受賞作品と受賞者が28日、発表され、俳優松坂桃李（37）が主演男優賞を受賞した。都内で授賞式が行われた。松坂はTBS系「御上先生」で、私立校へ出向を命じられ、高校生たちを導きながら権力に立ち向かっていくエリート文科省官僚、御上孝を演じた。「本日はこのような素晴らしい賞をいただきまして、本当にうれしく思っております」とあいさつ。今作について「プロデューサーの飯田さんの、今まで