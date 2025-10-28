映画「恋に至る病」（廣木隆一監督、公開中）主演のなにわ男子・長尾謙杜（23）と山田杏奈（24）が28日、大阪市内で公開記念舞台あいさつを行った。映画は同級生の不審死が続く中、引かれ合う高校生カップルのラブストーリー。大阪出身の長尾は「（地元に）帰ってこれてよかったです！あたたかく迎えてくれてうれしいです」と元気にあいさつ。山田は「見る人によっていろんな受け取り方ができる作品です。私の周囲からもさまざま