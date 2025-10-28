高市早苗首相は2025年10月28日、トランプ米大統領との会談前の式典で、開始が遅れた理由を「トランプ大統領の部屋で野球を見ておりました。1対0でドジャースが勝ってます」と伝え、笑いを誘った。その後、米ホワイトハウス公式Xがその「証拠」となる画像を公開し、「本当にワールドシリーズ観てたのか」といった驚きの声が広がっている。試合は延長18回の末ドジャースが勝利この日はワールドシリーズ、ドジャースとブルージェイズ