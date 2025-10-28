ランドクルーザー（以下ランクル）は、1951年にトヨタBJ型として誕生した。富士山6合目への登頂に成功したその瞬間から、この車は”どこへでも行き、生きて帰ってこられる”という使命を背負い、人々の暮らしを支え続けてきた。70年以上の歴史のなかで、世界190を超える国と地域で累計1,215万台が販売され、信頼性・耐久性・悪路走破性の象徴としてトヨタを代表するモデルへと成長した。【画像】世界初公開された「ランドクルーザ