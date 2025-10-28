介護を担当していた80代の女性のキャッシュカードを使っておよそ1250万円を引き出し、盗んだとして男が逮捕・追送検されました。窃盗の疑いで9月16日までに3度逮捕され、10月28日に追送検されたのは、佐賀県鳥栖市の無職、松田浩平被告（42）です。警察によりますと、松田被告はおととし10月から去年3月にかけて、福岡市の80代の女性のキャッシュカードを使い、ATMから現金1250万円ほどを引き出して盗んだ疑いです。松