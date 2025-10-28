◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）阪神・藤川監督が、４回から左翼手・豊田に代えて熊谷を球審に告げた。１点リードの３回。先頭の牧原大が放った左中間への飛球に対し、豊田は最短距離で落下地点まで行けず二塁打にしてしまった。このピンチはしのいだが、４回１死で才木が山川に同点ソロを浴びた。