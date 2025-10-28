祖母の介護をきっかけに、長年仲の良かった母と叔母の関係が少しずつ歪み始める。話し合いの度に感情がすれ違い、協力どころか、互いを責め合う日々。美咲は母と叔母の間で、どうにか橋渡しをしようと奔走していた。けれどその努力は、やがて別の関係までも壊してしまうことになる。介護をめぐる親族の不和の裏にある“優しさの行き場”を描く、ひとつの家族の記録。『介護問題で親族と不仲になった話』をごらんください。 祖母