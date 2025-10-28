昨夜行われた日米財務大臣会談で、アメリカ側が「為替レートの過度な変動を防ぐため、健全な金融政策の策定が果たす重要な役割を強調した」と公表したことに対し、片山財務大臣は「一般論」だとし、円安をけん制されたわけではないとの認識を示しました。片山財務大臣とアメリカのベッセント財務長官は、27日に対面での会談を行いました。アメリカ財務省によりますと、ベッセント長官は会談のなかで「アベノミクス導入から12年が経