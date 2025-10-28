クリスマスシーズンを可愛く彩る限定スイーツが、銀座コージーコーナーから登場！2025年12月1日（月）より、全国の生ケーキ取扱店で「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を発売します。価格は税込3,200円で、ミッキー＆フレンズや『リロ＆スティッチ』『アナと雪の女王』のキャラクターたちをデザインしたプチケーキが、テーブルを華やか