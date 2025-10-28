28日午後6時ごろ、東京・千代田区の靖国神社近くで、車両1台が燃える火事がありました。警視庁によりますと28日午後6時ごろ、千代田区九段北の靖国神社近くの路上で「車が燃えている」と目撃者から110番通報がありました。レンタカーのバンパー付近から火が出たとみられ、この車両1台が焼けましたがまもなく消し止められたということです。この火事によるケガ人はなく、この車に乗っていた男女2人も無事が確認されているということ