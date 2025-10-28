28日午後7時5分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は苫小牧沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道函館市■震度1□北海道登別市□青森県むつ市東通村気象庁の発表に基づき、