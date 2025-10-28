デビューからグラビア界の最前線を走り続けるグラビアアイドルの沢口愛華さんが、10月31日発売のグラビア&インタビューマガジン『blt graph.vol.112』（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭に登場します。【写真】横顔も美しい沢口愛華さんB.L.T.の連載「沢口生活」終了後、同社媒体では初となる今回のグラビア。撮影は、浜辺のコテージを舞台に敢行。差し込む自然光の中、寝室やバスルームで見せる柔らかな表情は女神のようです