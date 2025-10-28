¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤·¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ö²Ç¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¶µ°é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¹Í¤¨Êý¤¬¸Å¤¤¤Ê¡×¤È¤¢¤­¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¶µ°é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¹«¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡È²Ç¸ÈÌäÂê¡É¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖµÁÊì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©Â¾¿Í¤Î²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¶¯Îõ¤Ê¿ÆÀÌ¤¬