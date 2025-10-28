県内でもインフルエンザの感染者数が増加する中、子どもを対象にした「痛くない予防接種」の導入が県内でも広がっています。 新潟市江南区のささがわ小児科クリニック。子どもが受けているのは鼻への噴射型のインフルエンザの予防接種です。 ■ささがわ小児科クリニック笹川富士雄院長 「フルミストっていう名前がついておりまして、一番大きな特徴は痛くないこと」 去年から国内で実用化されたインフルエンザの「経鼻ワ