28日の新潟市は風が強かったです。所々で冷たい雨も降りましたし、鉛色の空で、冬の足音が聞こえてくるような天気でした。 28日正午の気温は、新潟・中央区で13・1℃、長岡市では10・3℃と、きのうの同じ時間と比べて5℃くらい低くなりました。そして、今夜も強く冷え込みそうです。 お風呂でしっかり温まって、厚手のお布団をかけてお休みください。 29日は次第に天気が回復に向かう見込みです。29日午前9時の予想天気図を見