当時３歳の長男に十分な食事を与えず衰弱させた罪などに問われ、一審で実刑判決となった祖父と母親の控訴審が始まりました。 被告の祖父告（５３）と母親（２７）は、当時３歳の長男に十分な食事を与えず一時、心肺停止に陥らせた保護責任者遺棄致傷の罪などに問われていて、一審の広島地裁は実刑判決としています。 ２８日に広島高裁で始まった控訴審で弁護側は量刑不当などを訴え、検察は控訴棄却を求めています。 裁判は即日