９月２２日までに事業を停止し、９月２６日、大阪地裁に破産を申請していた（株）ネクサスエンタープライズ（大阪市）は１０月２８日、破産開始決定を受けた。破産管財人には野城大介弁護士（きっかわ法律事務所、大阪市北区中之島３−２−４）が選任された。負債総額は債権者約１７５名に対し、約６５億円。１回１，０００円に及ぶプレミアムガチャガチャのパイオニア的存在として、カプセルトイコーナー事業を主体にＵＦＯ