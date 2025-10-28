新潟水俣病の被害者団体が国会議員との懇談会に臨み、衆議院に提出された救済法案の早期成立を訴えました。 救済法案はこれまで対象から外れていた被害者を救済するため、新たな給付金制度を創設するものです。 6月に野党が共同で衆院に提出し、継続審議となっています。被害者団体は被害者を支援してきた超党派の国会議員連絡会のメンバーと面会しました。 ◆参加者 「内閣も新しくなったので、早期に解決するよう