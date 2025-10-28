安佐南区の山間部に到着した軽トラック。 宮粼玲太記者「クマの痕跡が見つかった現場に箱わなが到着しました。これから設置作業が進められます」 全国で出没や被害が相次ぐクマ広島市内の山間部でも… 宮粼記者「被害を受けたのがこちらのカキの木なのですが、クマの爪痕とみられるものが複数確認できます」 安佐南区などによると２６日夕方「自宅裏のカキの木が折られていた」と住民から町内会長に連絡があったと