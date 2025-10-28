中日ドラゴンズは10月28日、駿太外野手に来季の契約を結ばないことを通告しました。駿太選手は、2010年ドラフト1位でオリックスに入団し、2022年のシーズン途中にドラゴンズへ移籍しました。強肩と俊足を生かした守備を武器に活躍しましたが、今シーズンの1軍出場は22試合、打率2割3分5厘にとどまりました。駿太選手：「期待してもらいながら、なかなか結果を残せずに、それでもなんとか自分が生き残る道を模索